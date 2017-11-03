Президент Азербайджана продлил до 2021 года мораторий на проведение проверок субъектов предпринимательства

Президент Азербайджана Ильхам Алиев продлил до 2021 года сроки моратория на проведение проверок субъектов предпринимательства.
Президент И.Алиев в пятницу утвердил поправки в закон "О приостановлении проверок в сфере предпринимательства".
Срок действия моратория на проведение проверок в бизнесе истек 1 ноября 2017 года. В соответствии с утвержденными поправками, субъекты предпринимательства будут освобождены от проверок до 1 января 2021 года.
Как сообщалось ранее, 26 октября 2015 года президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил закон, предусматривающий введение с 1 ноября 2015 года двухлетнего моратория на проведение проверок предпринимателей. Согласно закону, за период с 1 ноября 2015 года по 1 ноября 2017 года будут проводиться только налоговые проверки и проверки в случаях наличия угрозы жизни и здоровью населения, национальной и экономической безопасности страны.
А.Азизов
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