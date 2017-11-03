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Бизнес и законодательство 03.11.2017 18:15

Президент Азербайджана продлил до 2021 года мораторий на проведение проверок субъектов предпринимательства

Президент Азербайджана Ильхам Алиев продлил до 2021 года сроки моратория на проведение проверок субъектов предпринимательства.

Президент И.Алиев в пятницу утвердил поправки в закон "О приостановлении проверок в сфере предпринимательства".

Срок действия моратория на проведение проверок в бизнесе истек 1 ноября 2017 года. В соответствии с утвержденными поправками, субъекты предпринимательства будут освобождены от проверок до 1 января 2021 года.

Как сообщалось ранее, 26 октября 2015 года президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил закон, предусматривающий введение с 1 ноября 2015 года двухлетнего моратория на проведение проверок предпринимателей. Согласно закону, за период с 1 ноября 2015 года по 1 ноября 2017 года будут проводиться только налоговые проверки и проверки в случаях наличия угрозы жизни и здоровью населения, национальной и экономической безопасности страны.

А.Азизов

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Тэги: БИЗНЕС, ПРОВЕРКИ, ЗАПРЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]