Президент Азербайджана продлил до 2021 года мораторий на проведение проверок субъектов предпринимательства

Президент Азербайджана Ильхам Алиев продлил до 2021 года сроки моратория на проведение проверок субъектов предпринимательства.

Президент И.Алиев в пятницу утвердил поправки в закон "О приостановлении проверок в сфере предпринимательства".

Срок действия моратория на проведение проверок в бизнесе истек 1 ноября 2017 года. В соответствии с утвержденными поправками, субъекты предпринимательства будут освобождены от проверок до 1 января 2021 года.

Как сообщалось ранее, 26 октября 2015 года президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил закон, предусматривающий введение с 1 ноября 2015 года двухлетнего моратория на проведение проверок предпринимателей. Согласно закону, за период с 1 ноября 2015 года по 1 ноября 2017 года будут проводиться только налоговые проверки и проверки в случаях наличия угрозы жизни и здоровью населения, национальной и экономической безопасности страны.

А.Азизов