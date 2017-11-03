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Спорт 03.11.2017 20:15

УЕФА завел дело в отношении "Зенита" в связи с поведением фанатов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарное дело в отношении петербургского "Зенита" в связи с поведением болельщиков команды в ходе матча четвертого тура группового этапа Лиги Европы против норвежского "Русенборга", сообщается на сайте УЕФА в пятницу.

В УЕФА обращают внимание на то, что фанаты "Зенита" во время матча использовали фейерверки, бросали предметы на поле, а также нанесли ущерб норвежской арене, на поле которой проходила игра.

Дело заведено и в отношении "Русенборга", фанаты которого также использовали пиротехнические средства.

15 ноября дела рассмотрит Управление по контролю, этике и дисциплине УЕФА.

Матч "Русенборг" - "Зенит" прошел в ночь на пятницу по московскому времени и завершился вничью - 1:1. Футболисты "Зенита" уступали по ходу матча, отыгрались в компенсированное ко второму тайму время, благодаря чему досрочно завоевали путевку в плей-офф.

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Тэги: ЕВРОПА, ФУТБОЛ, УЕФА, "ЗЕНИТ"


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]