Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарное дело в отношении петербургского "Зенита" в связи с поведением болельщиков команды в ходе матча четвертого тура группового этапа Лиги Европы против норвежского "Русенборга", сообщается на сайте УЕФА в пятницу.
В УЕФА обращают внимание на то, что фанаты "Зенита" во время матча использовали фейерверки, бросали предметы на поле, а также нанесли ущерб норвежской арене, на поле которой проходила игра.
Дело заведено и в отношении "Русенборга", фанаты которого также использовали пиротехнические средства.
15 ноября дела рассмотрит Управление по контролю, этике и дисциплине УЕФА.
Матч "Русенборг" - "Зенит" прошел в ночь на пятницу по московскому времени и завершился вничью - 1:1. Футболисты "Зенита" уступали по ходу матча, отыгрались в компенсированное ко второму тайму время, благодаря чему досрочно завоевали путевку в плей-офф.
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