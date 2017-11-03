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Дальнее зарубежье 03.11.2017 20:31

Могерини 6-7 ноября нанесет визит в Вашингтон, где обсудит ситуацию вокруг соглашение по ИЯП

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини 6-7 ноября в Вашингтоне проведет переговоры по ситуации вокруг соглашения по иранской ядерной программе (ИЯП) и двусторонним отношениям между Евросоюзом и США, сообщила в пятницу в Брюсселе пресс-служба Европейской комиссии.

Кроме того, будет обсуждаться последнее развитие ряда внешнеполитических проблем, представляющих общий интерес, отмечается в коммюнике.

Ф.Могерини встретится с вице-президентом США Майком Пенсом и с рядом ведущих членов Сената и Палаты представителей США, в том числе со спикером Палаты представителей Полом Райаном.

Как сообщают в Брюсселе, для главы дипломатии ЕС этот визит станет также возможностью для встречи с генеральным директором МАГАТЭ Юкия Амано.

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Тэги: ЕС, США, МОГЕРИНИ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]