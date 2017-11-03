Могерини 6-7 ноября нанесет визит в Вашингтон, где обсудит ситуацию вокруг соглашение по ИЯП

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини 6-7 ноября в Вашингтоне проведет переговоры по ситуации вокруг соглашения по иранской ядерной программе (ИЯП) и двусторонним отношениям между Евросоюзом и США, сообщила в пятницу в Брюсселе пресс-служба Европейской комиссии.

Кроме того, будет обсуждаться последнее развитие ряда внешнеполитических проблем, представляющих общий интерес, отмечается в коммюнике.

Ф.Могерини встретится с вице-президентом США Майком Пенсом и с рядом ведущих членов Сената и Палаты представителей США, в том числе со спикером Палаты представителей Полом Райаном.

Как сообщают в Брюсселе, для главы дипломатии ЕС этот визит станет также возможностью для встречи с генеральным директором МАГАТЭ Юкия Амано.