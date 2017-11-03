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Дальнее зарубежье 03.11.2017 20:47

Трамп накануне турне по Азии решил продлить поездку на один день

Президент США Дональд Трамп в последний момент перед началом турне по странам Азии изменил график поездки, увеличив ее на один день, сообщает американский телеканал Эн-Би-Си Ньюс.

Американский президент объявил в пятницу, что задержится на один дополнительный день на Филиппинах, чтобы принять участие в Восточно-Азиатском саммите, отмечается в сообщении.

В ходе турне Д.Трамп посетит пять азиатских стран, поездка продлится 11 дней. Ранее Д.Трамп также заявлял, что возможно проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным во время визита во Вьетнаме, где в это время будет проходить саммит АТЭС.

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Тэги: США, ТРАМП, ТУРНЕ, ГРАФИК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]