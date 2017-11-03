Трамп накануне турне по Азии решил продлить поездку на один день

Президент США Дональд Трамп в последний момент перед началом турне по странам Азии изменил график поездки, увеличив ее на один день, сообщает американский телеканал Эн-Би-Си Ньюс.

Американский президент объявил в пятницу, что задержится на один дополнительный день на Филиппинах, чтобы принять участие в Восточно-Азиатском саммите, отмечается в сообщении.

В ходе турне Д.Трамп посетит пять азиатских стран, поездка продлится 11 дней. Ранее Д.Трамп также заявлял, что возможно проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным во время визита во Вьетнаме, где в это время будет проходить саммит АТЭС.