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Дальнее зарубежье 03.11.2017 21:04

Освобожденный из плена талибов американский сержант избежал тюремного срока за дезертирство

Сержант вооруженных сил США Боу Бергдал, освобожденный из плена группировки "Талибан" (запрещена в России - ИФ) в 2014 году и признавшийся в дезертирстве, не получил тюремного срока, сообщает газета "Вашингтон пост".

Суд постановил в пятницу, что Б.Бергдал должен быть с позором разжалован из рядов вооруженных сил США, однако не назначил бывшему сержанту реального тюремного срока.

Также суд лишил Б.Бергдала положенной военным ветеранам медицинской страховки и обязал его выплатить $1000 штрафа в течение 10 месяцев.

В октябре Б.Бергдал признался, что без разрешения покинул пост во время дежурства на американской базе в Афганистане, что приравнивается к дезертирству.

Он пробыл в плену боевиков "Талибана" с 2009 по 2014 год, после чего военное руководство США договорилось об обмене пленного сержанта США на нескольких боевиков "Талибана", находившихся в заключении в США.

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Тэги: США, СЕРЖАНТ, ПРИГОВОР, "ТАЛИБАН"


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]