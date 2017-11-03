Освобожденный из плена талибов американский сержант избежал тюремного срока за дезертирство

Сержант вооруженных сил США Боу Бергдал, освобожденный из плена группировки "Талибан" (запрещена в России - ИФ) в 2014 году и признавшийся в дезертирстве, не получил тюремного срока, сообщает газета "Вашингтон пост".

Суд постановил в пятницу, что Б.Бергдал должен быть с позором разжалован из рядов вооруженных сил США, однако не назначил бывшему сержанту реального тюремного срока.

Также суд лишил Б.Бергдала положенной военным ветеранам медицинской страховки и обязал его выплатить $1000 штрафа в течение 10 месяцев.

В октябре Б.Бергдал признался, что без разрешения покинул пост во время дежурства на американской базе в Афганистане, что приравнивается к дезертирству.

Он пробыл в плену боевиков "Талибана" с 2009 по 2014 год, после чего военное руководство США договорилось об обмене пленного сержанта США на нескольких боевиков "Талибана", находившихся в заключении в США.