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Дальнее зарубежье 03.11.2017 21:23

Необходимо не сохранять сделку по иранскому атому, а корректировать ее, считает Нетаньяху

Иран в случае выхода из совместного всеобъемлющего плана действия (СВПД) будет иметь достаточно материала для производства сотни ядерных бомб, заявил в пятницу в Лондоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Он отметил, что Иран, заключив СВПД в 2015 году, "выиграл несколько лет".

"Иран в случае, если решит выйти из соглашения, в течение недель получит достаточно расщепляющегося материала для производства сотни бомб", - приводят слова премьера израильские СМИ.

"Цель, которую я имею в виду, заключается не в том, чтобы сохранить или уничтожить эту договоренность, а улучшить ее и скорректировать основные недостатки", - сказал Б.Нетаньяху.

"Я думаю, что тем, кто хочет сохранить сделку, следовало бы сотрудничать в ее корректировке", - заявил израильский премьер.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ИРАН, СВПД, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]