Необходимо не сохранять сделку по иранскому атому, а корректировать ее, считает Нетаньяху

Иран в случае выхода из совместного всеобъемлющего плана действия (СВПД) будет иметь достаточно материала для производства сотни ядерных бомб, заявил в пятницу в Лондоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Он отметил, что Иран, заключив СВПД в 2015 году, "выиграл несколько лет".

"Иран в случае, если решит выйти из соглашения, в течение недель получит достаточно расщепляющегося материала для производства сотни бомб", - приводят слова премьера израильские СМИ.

"Цель, которую я имею в виду, заключается не в том, чтобы сохранить или уничтожить эту договоренность, а улучшить ее и скорректировать основные недостатки", - сказал Б.Нетаньяху.

"Я думаю, что тем, кто хочет сохранить сделку, следовало бы сотрудничать в ее корректировке", - заявил израильский премьер.