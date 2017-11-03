Необходимо не сохранять сделку по иранскому атому, а корректировать ее, считает Нетаньяху

Иран в случае выхода из совместного всеобъемлющего плана действия (СВПД) будет иметь достаточно материала для производства сотни ядерных бомб, заявил в пятницу в Лондоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
Он отметил, что Иран, заключив СВПД в 2015 году, "выиграл несколько лет".
"Иран в случае, если решит выйти из соглашения, в течение недель получит достаточно расщепляющегося материала для производства сотни бомб", - приводят слова премьера израильские СМИ.
"Цель, которую я имею в виду, заключается не в том, чтобы сохранить или уничтожить эту договоренность, а улучшить ее и скорректировать основные недостатки", - сказал Б.Нетаньяху.
"Я думаю, что тем, кто хочет сохранить сделку, следовало бы сотрудничать в ее корректировке", - заявил израильский премьер.
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