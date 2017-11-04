В США опубликовано почти 700 новых документов об убийстве Джона Кеннеди

Национальный архив США в пятницуопубликовалновую порцию документов, связанных с убийством 35-го президента США Джона Кеннеди.
Всего в открытом доступе появилось 676 документов, большая часть которых (553) исходит от ЦРУ, а также от Минюста, Пентагона и специальной комиссии Палаты представителей, созданной для расследования убийства.
В частности, опубликована запись телефонного разговора подозреваемого в убийстве Кеннеди Ли Харви Освальда с советским посольством в Мехико.
Это уже третья порция документов об убийстве Кеннеди, опубликованная Национальным архивом США начиная с июля.
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