В США опубликовано почти 700 новых документов об убийстве Джона Кеннеди

Национальный архив США в пятницуопубликовалновую порцию документов, связанных с убийством 35-го президента США Джона Кеннеди.

Всего в открытом доступе появилось 676 документов, большая часть которых (553) исходит от ЦРУ, а также от Минюста, Пентагона и специальной комиссии Палаты представителей, созданной для расследования убийства.

В частности, опубликована запись телефонного разговора подозреваемого в убийстве Кеннеди Ли Харви Освальда с советским посольством в Мехико.

Это уже третья порция документов об убийстве Кеннеди, опубликованная Национальным архивом США начиная с июля.