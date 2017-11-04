В Мексике обнаружено крупное нефтяное месторождение

Мексиканская государственная нефтегазовая компания Petrоleos Mexicanos (Pemex) заявила об обнаружении крупного нефтяного месторождения в штате Веракрус, сообщает агентство Associated Press.
Месторождение, находящееся на берегу Мексиканского залива, располагает запасами в более 1,5 млрд баррелей нефти. Pemex считает, что его освоение может произойти уже в ближайшее время и обойдется относительно недорого, поскольку объект находится в непосредственной близости от уже имеющейся инфраструктуры.
Нефтедобыча в Мексике в 2017 году достигла рекордно низкого уровня за последние 22 года и в июле упала до отметки ниже 2 млн баррелей в день. При этом страна является крупнейшим производителем нефти среди государств, не входящих в ОПЕК.
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