Власти Бельгии пообещали без спешки изучить ордер на арест экс-главы Каталонии

Прокуратура Бельгии получила ордер на арест экс-главы Каталонии Карлеса Пучдемона, направленный в пятницу властями Испании, сообщает агентство Associated Press.

"Я могу подтвердить, что мы действительно получили ордер на арест", - заявил представитель прокуратуры Эрик Ван Дер Сипт. "Мы изучим его и передадим судье. Это может произойти завтра, послезавтра или даже в понедельник. Мы не торопимся", - добавил он.

Ранее ИспанияотправилаБельгии европейский ордер на арест Пучдемона, который обязывает любую страну-члена ЕС экстрадировать подозреваемого в течение 60 дней с момента получения запроса. Мадрид также просит о высылке четверых советников экс-главы Каталонии. В Испании их обвиняют в бунте, неподчинении властям и растрате общественных средств.