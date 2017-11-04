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Дальнее зарубежье 04.11.2017 11:26

Военные США заявили о почти полном освобождении Ирака от боевиков ИГ

Иракские силы безопасности при поддержке возглавляемой США международной коалиции освободили от боевиков "Исламского государства" (ИГ) практически всю территорию Ирака, сообщает Центральное командование вооруженных сил США.

"Освобождение Эль-Кайма (иракского города - ИФ) и ключевого участка границы с Сирией является важной вехой в продолжающейся кампании против ИГИЛ", - говорится в сообщении. В нем отмечается, что "иракцы при поддержке международной коалиции на данный момент освободили практически всю территорию, ранее удерживаемую ИГ в Ираке".

"Угроза сохраняется, еще предстоит проделать непростую работу, но мы продолжим стоять плечом к плечу с правительством Ирака и вооруженными силами страны, чтобы обеспечить окончательную победу над ИГ", - приводятся в сообщении слова представителя коалиции генерал-майора Роберта Уайта.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]