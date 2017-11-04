Россия ввела ответные санкции против Канады

Российские власти приняли решение о введении запрета на въезд на территорию страны целому ряду деятелей Канады в ответ на введение канадским руководством новых антироссийских санкций, сообщила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы неоднократно предостерегали власти Канады от попыток оказания санкционного давления на Россию, предупреждали, что подобные действия без ответа не останутся. К большому сожалению, официальная Оттава под предлогом недавно принятого антироссийского "закона имени С.Магнитского" в очередной раз ввела рестрикции в отношении наших граждан", - говорится в комментарии официального представителя МИД РФ, распространенном в пятницу.
"Приходится действовать зеркально. Исходя из принципа взаимности, принято решение закрыть въезд в Российскую Федерацию целому ряду канадских деятелей. Список длинный, в нем десятки фамилий. Речь идёт о тех русофобски настроенных гражданах Канады, которые планомерно занимались разрушением двусторонних отношений", - подчеркивается в комментарии.
Как отмечает официальный представитель МИД, "возникает вопрос: это то, чего добивались в Оттаве? Неужели там действительно думают, что на Россию можно "надавить"? "Или просто тешат свои политические амбиции?".
"Если канадским партнерам нравится играть в санкционные игры, будем вынуждены отвечать. Хотя мы сами, безусловно, предпочитаем путь конструктивного взаимодействия по вопросам, важным для народов обеих стран. Рассчитываем, что у политических кругов Канады наступит прозрение и они откажутся от пагубного курса, ведущего к дальнейшему обострению двусторонних отношений", - говорится в комментарии.
Ранее власти Канадыввелиперсональные санкции против 52 иностранцев, включая 30 граждан РФ, которые, по мнению Оттавы, замешаны в нарушении прав человека или коррупции. Все активы этих людей заморожены, а им самим запрещен въезд на территорию Канады.
Санкции были введены в соответствии с недавно принятым в Канаде "закономо жертвах коррумпированных иностранных правительств", который называют местным аналогом американского "акта Магнитского". Ограничения коснулись россиян, связанных со смертью в СИЗО сотрудника фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Среди них оказались глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, бывший заместитель министра внутренних дел России Алексей Аничин, Алексей Дроганов, Александра Гаус и другие.
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