Авиация США атаковала позиции террористов в Сомали

ВВС США нанесли авиаудар по базе боевиков, связанных с террористической организацией ИГ, на территории Сомали, сообщает в пятницу агентство AP.

По данным AP, ВВС США выпустили, по меньшей мере, шесть ракет по горной деревушке Бука в 60 км от города Кандала на севере Сомали.

В результате авиаудара могли быть уничтожены многие главари группировки, отмечает агентство.

Сомалийские военные подтвердили факт авиаудара, однако в Африканском командовании Вооружённых сил США от комментариев пока воздержались.