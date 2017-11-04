Власти Ирана обвинили США в намерении разделить Сирию по Евфрату

Советник по международным делам Высшего руководителя Ирана, экс-министр иностранных дел страны Али Акбар Велайяти заявил, что США планируют раздел Сирии.

"США планируют разделить Сирию по восточному берегу Евфрата, но очевидно то, что они никогда не добьются ничего в этом деле", - приводит слова советника агентство ИРНА.

Советник убежден, что в будущем город Ракка перейдет под контроль сирийского правительства так же, как и районы, прилегающие к восточному берегу Евфрата.

Кроме этого, Велайяти подчеркнул, что последние победы Ливана, Сирии и Ирака над террористами служат благу всего региона.

Ранее в октябре поддерживаемые США оппозиционные Сирийские демократические силы объявили о полном освобождении Ракки от боевиков запрещенной в России ИГ. Город находился под властью террористов с 2014 года и был объявлен "столицей халифата". Борьба за Ракку между террористами и проамериканскими силами в Сирии продолжалась около четырех месяцев.