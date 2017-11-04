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Дальнее зарубежье 04.11.2017 13:22

Экс-советник предвыборного штаба Трампа дал показания в Конгрессе США по "делу о России"

Бывший советник предвыборного штаба Дональда Трампа Картер Пейдж выступил перед членами комитета по разведке Палаты представителей США в рамках расследования о якобы вмешательстве России в выборы в США 2016 года, сообщает газета "Нью-Йорк таймс".

В ходе слушаний он рассказал, что виделся с российскими чиновниками во время поездки в Россию в июле 2016 года. Он уточнил, что встреча была короткой.

"Я очень быстро поздоровался с некоторыми людьми. Это все", - сказал он.

По данным источника издания, К.Пейдж отправил электронное письмо, в котором описал содержание встреч, как минимум одному сотруднику предвыборного штаба Д.Трампа.

Ранее К.Пейдж отрицал, что в ходе поездки встречался с российскими чиновниками.

Он также заявил, что рассказывал об этой поездке нынешнему генпрокурору Джеффу Сешнсу, который во время кампании занимал пост ведущего внешнеполитического советника Д.Трампа.

Слушания в комитете Палаты представителей состоялись 2 ноября, однако известно о них стало лишь в настоящее время.

В настоящее время в США проходит расследование о якобы имевшем место вмешательстве России в американские выборы президента 2016 года. Его ведет спецпрокурор Роберт Мюллер, собственные расследования проводят комитеты по разведке Сената и Палаты представителей, а также сенатский комитет по юридическим делам.

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Тэги: США, ПРЕЗИДЕНТ, СОВЕТНИК, ПОКАЗАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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