Бывший советник предвыборного штаба Дональда Трампа Картер Пейдж выступил перед членами комитета по разведке Палаты представителей США в рамках расследования о якобы вмешательстве России в выборы в США 2016 года, сообщает газета "Нью-Йорк таймс".
В ходе слушаний он рассказал, что виделся с российскими чиновниками во время поездки в Россию в июле 2016 года. Он уточнил, что встреча была короткой.
"Я очень быстро поздоровался с некоторыми людьми. Это все", - сказал он.
По данным источника издания, К.Пейдж отправил электронное письмо, в котором описал содержание встреч, как минимум одному сотруднику предвыборного штаба Д.Трампа.
Ранее К.Пейдж отрицал, что в ходе поездки встречался с российскими чиновниками.
Он также заявил, что рассказывал об этой поездке нынешнему генпрокурору Джеффу Сешнсу, который во время кампании занимал пост ведущего внешнеполитического советника Д.Трампа.
Слушания в комитете Палаты представителей состоялись 2 ноября, однако известно о них стало лишь в настоящее время.
В настоящее время в США проходит расследование о якобы имевшем место вмешательстве России в американские выборы президента 2016 года. Его ведет спецпрокурор Роберт Мюллер, собственные расследования проводят комитеты по разведке Сената и Палаты представителей, а также сенатский комитет по юридическим делам.
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