Парламент Татарстана 8 ноября рассмотрит ситуацию с преподаванием татарского языка в школах региона

Президиум Госсовета Татарстана в субботу решил созвать 8 ноября заседание парламента, чтобы обсудить ситуацию с возможной отменой обязательного изучения татарского языка в школах республики, сообщает корреспондент агентства "Интерфакс-Поволжье" с заседания президиума.

По словам спикера Госсовета Татарстана Фарида Мухаметшина, планируется выступление по языковой теме заместителя председателя правительства - министра образования и науки республики Энгеля Фаттахова, а также представителя прокуратуры региона.

"Очень много обращений идет от родителей, от учеников, даже дети уже стали писать, как же быть, что делать, как мы будем изучать родные языки, учительское сообщество озабочено", - добавил Ф.Мухаметшин.

При этом спикер татарстанского парламента сообщил, что идут "согласительные процедуры с федеральным центром", а правительство республики "подготовило новые стандарты преподавания государственных и родных языков", они направлены в школы.

Как сообщалось ранее, Рособрнадзор совместно с прокуратурой до конца октября проводил в Татарстане проверку в связи с обязательным изучением в школах татарского языка. Ее результаты до сих пор не были обнародованы.

На последнем заседании Госсовета Татарстана 26 октября при утверждении повестки дня сессии ряд депутатов выразил обеспокоенность в связи с возможной отменой обязательного изучения татарского языка и последствий такого решения.

Так, заместитель председателя Госсовета Татарстана Римма Ратникова, выступая тогда перед депутатами, сообщила о жалобах директоров школ, которые рассказали, что "до 22 часов ночи им звонят из прокуратуры, не только предупреждают, но и пугают не только административными и даже уголовными делами".

"Директоров вызывают в прокуратуру, требуют изменить учебные программы, директорам и завучам дают шаблоны, каким должно быть расписание, требуют убрать предмет "татарский язык" и заменить его на родной язык, что вы, как понимаете, далеко ни одно и то же", - сказала она.

"Начались родительские собрания, на которых детей должны поделить по национальности. Лучшего способа дестабилизировать ситуацию в республике не придумаешь", - заметила вице-спикер Госсовета Татарстана.

Она предложила включить в повестку сессии выступление прокурора республики о действиях ведомства в связи с проводимой в школах проверкой.

В итоге 26 октября депутаты Госсовета Татарстана решили рассмотреть вопрос о преподавании и изучении государственных языков в школах региона на следующем заседании этой же сессии.