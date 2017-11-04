В Ташкенте прошло заседание Электроэнергетического совета СНГ

Актуальные вопросы в сфере энергетики государств Содружества обсуждены в Ташкенте

В столице Узбекистана в субботу состоялось 51-е заседание Электроэнергетического совета (ЭЭС) СНГ, передает корреспондент "Интерфакса".

В работе заседания приняли участие руководители органов госвласти и национальных энергетических компаний государств-участников СНГ: Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Заседание открыл президент ЭЭС СНГ, министр энергетики России Александр Новак. С приветственной речью выступили вице-премьер правительства Узбекистана Алишер Султанов и зампредседателя исполкома СНГ Сергей Иванов.

На заседании заслушаны доклады членов ЭЭС СНГ о ходе подготовки энергосистем к осенне-зимнему периоду 2017-2018 годов. Рассмотрены актуальные вопросы развития сотрудничества государств-участников СНГ в сфере электроэнергетики, включая международные договора в данной сфере, а также нормативно-технические документы и материалы рабочей группы по энергоэффективности и возобновляемой энергетике.

Также были обсуждены и утверждены рекомендации по организации взаимопомощи при проведении аварийно-спасательных работ на объектах электроэнергетики государств-участников СНГ.

Участники отметили важность развития интеграционных связей в целях обеспечения надежной и эффективной работы энергетической отрасли государств Содружества.

По итогам заседания подписаны протокольные решения.

На заседании присутствовал министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед аль-Фалех, прибывший накануне вечером в Ташкент.

По данным источника, "на полях" заседания ожидаются двусторонние переговоры, подробности которых не разглашаются.