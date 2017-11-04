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СНГ 04.11.2017 14:49

В Ташкенте прошло заседание Электроэнергетического совета СНГ

Актуальные вопросы в сфере энергетики государств Содружества обсуждены в Ташкенте

В столице Узбекистана в субботу состоялось 51-е заседание Электроэнергетического совета (ЭЭС) СНГ, передает корреспондент "Интерфакса".

В работе заседания приняли участие руководители органов госвласти и национальных энергетических компаний государств-участников СНГ: Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Заседание открыл президент ЭЭС СНГ, министр энергетики России Александр Новак. С приветственной речью выступили вице-премьер правительства Узбекистана Алишер Султанов и зампредседателя исполкома СНГ Сергей Иванов.

На заседании заслушаны доклады членов ЭЭС СНГ о ходе подготовки энергосистем к осенне-зимнему периоду 2017-2018 годов. Рассмотрены актуальные вопросы развития сотрудничества государств-участников СНГ в сфере электроэнергетики, включая международные договора в данной сфере, а также нормативно-технические документы и материалы рабочей группы по энергоэффективности и возобновляемой энергетике.

Также были обсуждены и утверждены рекомендации по организации взаимопомощи при проведении аварийно-спасательных работ на объектах электроэнергетики государств-участников СНГ.

Участники отметили важность развития интеграционных связей в целях обеспечения надежной и эффективной работы энергетической отрасли государств Содружества.

По итогам заседания подписаны протокольные решения.

На заседании присутствовал министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед аль-Фалех, прибывший накануне вечером в Ташкент.

По данным источника, "на полях" заседания ожидаются двусторонние переговоры, подробности которых не разглашаются.

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, СНГ, ЭНЕРГЕТИКА, ЗАСЕДАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]