В Ташкенте прошло заседание Электроэнергетического совета СНГ

Актуальные вопросы в сфере энергетики государств Содружества обсуждены в Ташкенте
В столице Узбекистана в субботу состоялось 51-е заседание Электроэнергетического совета (ЭЭС) СНГ, передает корреспондент "Интерфакса".
В работе заседания приняли участие руководители органов госвласти и национальных энергетических компаний государств-участников СНГ: Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
Заседание открыл президент ЭЭС СНГ, министр энергетики России Александр Новак. С приветственной речью выступили вице-премьер правительства Узбекистана Алишер Султанов и зампредседателя исполкома СНГ Сергей Иванов.
На заседании заслушаны доклады членов ЭЭС СНГ о ходе подготовки энергосистем к осенне-зимнему периоду 2017-2018 годов. Рассмотрены актуальные вопросы развития сотрудничества государств-участников СНГ в сфере электроэнергетики, включая международные договора в данной сфере, а также нормативно-технические документы и материалы рабочей группы по энергоэффективности и возобновляемой энергетике.
Также были обсуждены и утверждены рекомендации по организации взаимопомощи при проведении аварийно-спасательных работ на объектах электроэнергетики государств-участников СНГ.
Участники отметили важность развития интеграционных связей в целях обеспечения надежной и эффективной работы энергетической отрасли государств Содружества.
По итогам заседания подписаны протокольные решения.
На заседании присутствовал министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед аль-Фалех, прибывший накануне вечером в Ташкент.
По данным источника, "на полях" заседания ожидаются двусторонние переговоры, подробности которых не разглашаются.
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