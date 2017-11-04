Минобороны Азербайджана провело учения в рамках Концепции Оперативной Возможности НАТО

Согласно плану боевой подготовки Вооруженных сил, в рамках Концепции Оперативной Возможности НАТО в одной из воинских частей проведено учение с боевыми стрельбами, сообщает пресс-служба министерства обороны Азербайджана.
«В ходе учения была оценена степень совместимости оснащения, оборудований, средств связи, уровня знаний английского языка личного состава и другие необходимые оперативные возможности мотострелкового подразделения в соответствии со стандартами и требованиями НАТО», - говорится в сообщении.
Кроме того, по сообщению оборонного ведомства, выполнены тактические задачи в составе Объединения Совместных Сил и во время других операций.
«Выполнены также упражнения с боевыми стрельбами», - отмечает Минобороны.
Ф.Исазаде
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