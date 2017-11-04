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Внешняя политика 04.11.2017 13:31

Минобороны Азербайджана провело учения в рамках Концепции Оперативной Возможности НАТО

Согласно плану боевой подготовки Вооруженных сил, в рамках Концепции Оперативной Возможности НАТО в одной из воинских частей проведено учение с боевыми стрельбами, сообщает пресс-служба министерства обороны Азербайджана.

«В ходе учения была оценена степень совместимости оснащения, оборудований, средств связи, уровня знаний английского языка личного состава и другие необходимые оперативные возможности мотострелкового подразделения в соответствии со стандартами и требованиями НАТО», - говорится в сообщении.

Кроме того, по сообщению оборонного ведомства, выполнены тактические задачи в составе Объединения Совместных Сил и во время других операций.

«Выполнены также упражнения с боевыми стрельбами», - отмечает Минобороны.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, НАТО, ОБОРОНА, УЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]