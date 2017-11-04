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Регион 04.11.2017 15:18

Главы МИД Турции и Германии провели встречу в Анталье

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль провели переговоры в Анталье, сообщает в субботу агентство "Анадолу" со ссылкой на заявление внешнеполитического ведомства Турции.

В ходе встречи министры обсудили двусторонние отношения, а также обменялись взглядами на перспективы их развития.

Встреча носила неформальный характер, отмечается в заявлении.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ТУРЦИЯ, МИД, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]