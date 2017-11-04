Главы МИД Турции и Германии провели встречу в Анталье

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль провели переговоры в Анталье, сообщает в субботу агентство "Анадолу" со ссылкой на заявление внешнеполитического ведомства Турции.

В ходе встречи министры обсудили двусторонние отношения, а также обменялись взглядами на перспективы их развития. Встреча носила неформальный характер, отмечается в заявлении.