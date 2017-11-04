Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7003 EUR   1.9829 RUR   0.0292 GBR   2.2229 TRY   0.4467

Цена на нефть

    $/bbl WTI   54.54 Brent   60.62

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° 18° Завтра 10° 17° 6 Ноя 12° 17° 7 Ноя 13° 18°

СНГ 04.11.2017 15:47

ОДКБ обеспечивает заслон против проникновения радикалов из Афганистана в регион Центральной Азии - посол РФ в Таджикистане

Российский дипломат заявил, что Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) обеспечила государствам Центральной Азии защиту от проникновения в регион экстремизма из Афганистана.

"Организация зарекомендовала себя в качестве эффективного формата взаимодействия в деле укрепления стабильности в регионе Центральной Азии, обеспечив надежный заслон против проникновения радикалов и экстремистов из Афганистана", - заявил в субботу на конференции в Душанбе посол России в Таджикистане Игорь Лякин-Фролов.

Он выразил уверенность в том, что предстоящие в этом месяце учения Коллективные силы оперативного реагирования (КСОР) ОДКБ, которые пройдут на территории Таджикистана, вновь продемонстрируют высокий профессионализм их участников и "послужат очередным сигналом для тех, кто хотел бы дестабилизировать ситуацию на наших южных рубежах".

Дипломат выразил мнение, что нынешняя военно-политическая обстановка в Афганистане не дает поводов надеяться, что в ближайшей перспективе там воцарятся мир и покой.

"Попытки внешних сил, США и стран НАТО, решить афганскую проблему силовым путем не приносят результатов. В итоге уже на протяжении нескольких десятилетий эта страна остаётся "незаживающей раной" на теле Евразии, откуда подобно заразе распространяются религиозный радикализм и наркопреступность", - отметил он.

И.Лякин-Фролов заявил также, что решение афганского вопроса лежит, прежде всего, в политической плоскости. Однако, по его словам, помимо опасности, исходящей с афганской территории, сегодня страны Центральной Азии сталкиваются с серьёзными угрозами внутреннего характера, главной из которых является агрессивная экспансия идей религиозного экстремизма.

"Международные террористические группировки, в первую очередь "Исламское государство", посредством современных технологий и эмиссаров стремятся навязать населению центральноазиатских республик свою радикальную идеологию. В зоне особо риска находятся духовно неокрепшая молодежь, трудовые мигранты, заключенные и ряд других потенциально уязвимых социальных групп", - подчеркнул российский посол.

Он также отметил, что Российская Федерация, исходя из партнерских и союзнических отношений, оказывает всяческую поддержку дружественному Таджикистану по вопросам военно-технического и пограничного сотрудничества, в том числе и в рамках ОДКБ.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ОДКБ, ЦЕНТРАЗИЯ, ЭКСТРЕМИЗМ


Похожие новости


Учения ОДКБ "Нерушимое братство-2017" не направлены против других стран - заявление Синтетические наркотики потеснили опиаты в российском наркотрафике - МВД Российские военнослужащие прибыли в Казахстан на учения ОДКБ "Нерушимое братство-2017" ОДКБ проведёт в октябре учения различной направленности в России, Армении и Казахстане Лавров в понедельник отправится в Минск на заседание СМИД ОДКБ Военные Казахстана, Киргизии и Таджикистана как участники ОДКБ могли бы присутствовать в зонах деэскалации в Сирии - сенатор Озеров

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]