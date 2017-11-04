ОДКБ обеспечивает заслон против проникновения радикалов из Афганистана в регион Центральной Азии - посол РФ в Таджикистане

Российский дипломат заявил, что Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) обеспечила государствам Центральной Азии защиту от проникновения в регион экстремизма из Афганистана.

"Организация зарекомендовала себя в качестве эффективного формата взаимодействия в деле укрепления стабильности в регионе Центральной Азии, обеспечив надежный заслон против проникновения радикалов и экстремистов из Афганистана", - заявил в субботу на конференции в Душанбе посол России в Таджикистане Игорь Лякин-Фролов.

Он выразил уверенность в том, что предстоящие в этом месяце учения Коллективные силы оперативного реагирования (КСОР) ОДКБ, которые пройдут на территории Таджикистана, вновь продемонстрируют высокий профессионализм их участников и "послужат очередным сигналом для тех, кто хотел бы дестабилизировать ситуацию на наших южных рубежах".

Дипломат выразил мнение, что нынешняя военно-политическая обстановка в Афганистане не дает поводов надеяться, что в ближайшей перспективе там воцарятся мир и покой.

"Попытки внешних сил, США и стран НАТО, решить афганскую проблему силовым путем не приносят результатов. В итоге уже на протяжении нескольких десятилетий эта страна остаётся "незаживающей раной" на теле Евразии, откуда подобно заразе распространяются религиозный радикализм и наркопреступность", - отметил он.

И.Лякин-Фролов заявил также, что решение афганского вопроса лежит, прежде всего, в политической плоскости. Однако, по его словам, помимо опасности, исходящей с афганской территории, сегодня страны Центральной Азии сталкиваются с серьёзными угрозами внутреннего характера, главной из которых является агрессивная экспансия идей религиозного экстремизма.

"Международные террористические группировки, в первую очередь "Исламское государство", посредством современных технологий и эмиссаров стремятся навязать населению центральноазиатских республик свою радикальную идеологию. В зоне особо риска находятся духовно неокрепшая молодежь, трудовые мигранты, заключенные и ряд других потенциально уязвимых социальных групп", - подчеркнул российский посол.

Он также отметил, что Российская Федерация, исходя из партнерских и союзнических отношений, оказывает всяческую поддержку дружественному Таджикистану по вопросам военно-технического и пограничного сотрудничества, в том числе и в рамках ОДКБ.