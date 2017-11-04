Трамп посетил мемориал в Перл-Харбор перед азиатским турне

Президент США Дональд Трамп вместе с супругой Меланией посетили военный мемориал в гавани Перл-Харбор на гавайском острове Оаху перед визитом в ряд стран Азии, сообщают в субботу западные СМИ.

"Благодарю наших великих военных, ветеранов и Тихоокеанское командование ВС США. Помним Перл-Харбор. Помним корабль USS Arizona. День, который я никогда не забуду", - написал он в своем "Твиттере".

К мемориалу президент и его супруга возложили венок из белых цветов жасмина, а также бросили на воду белые лепестки в память о погибших моряках.

Кроме того, Д.Трамп провел встречу с представителями американского Тихоокеанского командования.

Перед своим визитом в Перл-Харбор он рассказал, что "читал об этом, говорил об этом, слышал, изучал, но никогда не видел".

Д.Трамп совершил остановку на Гавайях перед почти двухнедельной поездкой в страны Азии, включая Японию, Южную Корею, Китай, Вьетнам и Филиппины.