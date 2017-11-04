Азербайджанский нефтяник погиб упав море во время работы на морской скважине

Азербайджанский нефтяник погиб во время работы на морской скважине, сообщает пресс-служба SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана).

«Помощник бурильщика на глубоководном морском основании № 14 НГДУ «28 Мая» 59-летний Расим Алиев упал в море во время работы на скважине № 262 утром в субботу»,- говорится в сообщении.

SOCAR отмечает, что в результате своевременно предпринятых мер Р.Алиева удалось оперативно извлечь из воды, однако, несмотря на это, мужчина скончался.

Детали произошедшего выясняются.

Ф.Исазаде