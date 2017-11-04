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Происшествия 04.11.2017 15:36

Азербайджанский нефтяник погиб упав море во время работы на морской скважине

Азербайджанский нефтяник погиб во время работы на морской скважине, сообщает пресс-служба SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана).

«Помощник бурильщика на глубоководном морском основании № 14 НГДУ «28 Мая» 59-летний Расим Алиев упал в море во время работы на скважине № 262 утром в субботу»,- говорится в сообщении.

SOCAR отмечает, что в результате своевременно предпринятых мер Р.Алиева удалось оперативно извлечь из воды, однако, несмотря на это, мужчина скончался.

Детали произошедшего выясняются.

Ф.Исазаде

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Тэги: НЕФТЯНИК, МОРЕ, ГИБЕЛЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]