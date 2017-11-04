Азербайджанский нефтяник погиб упав море во время работы на морской скважине

Азербайджанский нефтяник погиб во время работы на морской скважине, сообщает пресс-служба SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана).
«Помощник бурильщика на глубоководном морском основании № 14 НГДУ «28 Мая» 59-летний Расим Алиев упал в море во время работы на скважине № 262 утром в субботу»,- говорится в сообщении.
SOCAR отмечает, что в результате своевременно предпринятых мер Р.Алиева удалось оперативно извлечь из воды, однако, несмотря на это, мужчина скончался.
Детали произошедшего выясняются.
Ф.Исазаде
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