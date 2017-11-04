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Дальнее зарубежье 04.11.2017 16:52

Премьер-министр Ливана подал в отставку - ТВ

Премьер-министр Ливана Саад Харири объявил в субботу об отставке с этого поста, сообщает телеканал "Аль-Арабийя".

В ходе телевизионного обращения он обвинил Тегеран во вмешательстве в дела арабских стран, а также отметил, что "у Ирана есть сильное желание разрушить арабский мир".

Также С.Харири отметил, что опасается покушения на свою жизнь. Отец С.Харири Рафик Харири, который также возглавлял правительство Ливана, погиб в результате теракта в Бейруте в 2005 году.

С.Харири возглавил ливанское правительство в декабре 2016 года, этот пост он занимал также с 2009 по 2011 год.

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Тэги: ЛИВАН, ПРЕМЬЕР, ОТСТАВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]