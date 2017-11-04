Премьер-министр Ливана подал в отставку - ТВ

Премьер-министр Ливана Саад Харири объявил в субботу об отставке с этого поста, сообщает телеканал "Аль-Арабийя".

В ходе телевизионного обращения он обвинил Тегеран во вмешательстве в дела арабских стран, а также отметил, что "у Ирана есть сильное желание разрушить арабский мир".

Также С.Харири отметил, что опасается покушения на свою жизнь. Отец С.Харири Рафик Харири, который также возглавлял правительство Ливана, погиб в результате теракта в Бейруте в 2005 году.

С.Харири возглавил ливанское правительство в декабре 2016 года, этот пост он занимал также с 2009 по 2011 год.