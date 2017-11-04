Северная Корея исключила возможность переговоров по ее денкулеаризации и пригрозила увеличением ядерного арсенала перед азиатским турне президента США Дональда Трампа, говорится в сообщении, распространенном по каналам ЦТАК.

"США должны выбросить дикую мысль о том, КНДР может ответить на их гангстерские требования, и им лучше перестать мечтать о переговорах по денуклеаризации с КНДР", - говорится в заявлении, опубликованном под заголовком "Хватит мечтать".

"Для КНДР это необратимый и неизбежный стратегический способ укрепления мощных средств военного сдерживания в целях обороны", - отмечается в нем.

Ранее на этой неделе КНДР раскритиковала Д.Трампа в преддверии его визита в Азию, назвав его "неизлечимо психически больным человеком" и помешанным на войне.

В свою очередь Д.Трамп называл лидера КНДР Ким Чен Ына "человеком-ракетой, выполняющим самоубийственную миссию". Он также заявлял, что готов "полностью уничтожить" КНДР, если эта страна будет представлять угрозу для Америки или ее союзников.

Президент США отправился в турне по азиатским странам, ожидается, что он посетит Японию, Южную Корею, Китай, Вьетнам, Филиппины, а также саммиты АТЭС и АСЕАН. В ходе встреч с представителями иностранных государств он будет обсуждать, в том числе, вопрос безопасности на Корейском полуострове.