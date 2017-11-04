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СНГ 04.11.2017 17:53

Сирийское урегулирование согласовывается как тема возможной встречи Путина и Трампа - Песков

Ситуация в Сирии и вывод урегулирования в САР на новый уровень требует обсуждения президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, есть много тем для обсуждения между В.Путиным и Д.Трампом, поэтому в общих интересах, "чтобы оба президента нашли возможность для более-менее продолжительного общения".

Сирийское урегулирование, как тема возможной встречи, "согласовывается", отметил пресс-секретарь главы государства.

Как сказал Д.Песков, в сирийском урегулировании в последнее время было много позитивных событий. "Но это требует совместных усилий для вывода ее на новый качественный уровень в плане урегулирования. Все это требует так или иначе взаимодействия", - добавил он.

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Тэги: РОССИЯ, КРЕМЛЬ, США


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]