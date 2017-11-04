Сирийское урегулирование согласовывается как тема возможной встречи Путина и Трампа - Песков

Ситуация в Сирии и вывод урегулирования в САР на новый уровень требует обсуждения президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, есть много тем для обсуждения между В.Путиным и Д.Трампом, поэтому в общих интересах, "чтобы оба президента нашли возможность для более-менее продолжительного общения".

Сирийское урегулирование, как тема возможной встречи, "согласовывается", отметил пресс-секретарь главы государства.

Как сказал Д.Песков, в сирийском урегулировании в последнее время было много позитивных событий. "Но это требует совместных усилий для вывода ее на новый качественный уровень в плане урегулирования. Все это требует так или иначе взаимодействия", - добавил он.