В Китае одобрили уголовное наказание за неуважение к государственному гимну

Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП) одобрил внесение поправок в уголовное законодательство, которые предусматривают ответственность за оскорбление национального гимна, передают в субботу государственные китайские СМИ.

"Серьезные случаи публичного неуважения к национальному гимну страны повлекут наказания, включая поражение в политических правах, задержание и лишение свободы сроком до трех лет", - говорится в тексте одобренного ПК законопроекта. За подобный шаг ранее выступала Коммунистическая партия, которую возглавляет председатель КНР Си Цзиньпин.