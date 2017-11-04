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СНГ 04.11.2017 18:20

В Китае одобрили уголовное наказание за неуважение к государственному гимну

Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП) одобрил внесение поправок в уголовное законодательство, которые предусматривают ответственность за оскорбление национального гимна, передают в субботу государственные китайские СМИ.

"Серьезные случаи публичного неуважения к национальному гимну страны повлекут наказания, включая поражение в политических правах, задержание и лишение свободы сроком до трех лет", - говорится в тексте одобренного ПК законопроекта.

За подобный шаг ранее выступала Коммунистическая партия, которую возглавляет председатель КНР Си Цзиньпин.

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Тэги: КИТАЙ, ГИМН, ЗАКОН, НАКАЗАНИЕ


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В Китае могут ввести уголовное наказание за неуважение к государственному гимну

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]