В Иране прошла акция протеста против политики президента США

Тысячи иранцев вышли на улицы Тегерана на акцию протеста против политики президента США Дональда Трампа, а также в знак памяти событий 1979 года, когда иранские студенты осуществили захват посольства США в Тегеране, сообщают в субботу местные СМИ.
Протестующие собрались возле здания бывшего посольства, куда принесли с собой портреты нынешнего президента США, а затем начали разрывать их. Демонстранты также выкрикивали лозунг: "Смерть Америке".
В акции приняли активное участие школьники и студенты университетов.
Вашингтон разорвал дипломатические отношения с Тегераном после победы в 1979 году в Иране исламской революции и последовавшим кризисом с захватом американских дипломатов в американском посольстве в Иране.
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