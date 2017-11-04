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Регион 04.11.2017 18:56

В Иране прошла акция протеста против политики президента США

Тысячи иранцев вышли на улицы Тегерана на акцию протеста против политики президента США Дональда Трампа, а также в знак памяти событий 1979 года, когда иранские студенты осуществили захват посольства США в Тегеране, сообщают в субботу местные СМИ.

Протестующие собрались возле здания бывшего посольства, куда принесли с собой портреты нынешнего президента США, а затем начали разрывать их. Демонстранты также выкрикивали лозунг: "Смерть Америке".

В акции приняли активное участие школьники и студенты университетов.

Вашингтон разорвал дипломатические отношения с Тегераном после победы в 1979 году в Иране исламской революции и последовавшим кризисом с захватом американских дипломатов в американском посольстве в Иране.

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Тэги: ИРАН, США, ТРАМП, ДЕМОНСТРАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]