Российские бомбардировщики Ту-22М3 поразили объекты группировки ИГИЛ в Сирии

Дальние бомбардировщики Ту-22М3 в субботу нанесли групповой авиационный удар по объектам террористов в районе сирийского города Абу-Кемаль в провинции Дэйр-эз-Зор, сообщает Минобороны РФ.

"Целями для поражения стали склады вооружений и боеприпасов террористов, а также командные пункты бандформирований ИГИЛ", - говорится в сообщении, поступившем в "Интерфакс-АВН" в субботу.

"Данными объективного контроля подтверждается поражение всех назначенных объектов. После выполнения боевой задачи все российские самолеты вернулись на аэродромы базирования", - говорится в пресс-релизе.

Ту-22М3 нанесли групповой авиаудар, взлетев с территории России и совершив перелет над территорией Ирака; над территорией Сирии самолеты дальней авиации сопровождались экипажами истребителей Су-30СМ с аэродрома "Хмеймим", говорится в пресс-релизе.

"Воздушно-космические силы России продолжают оказывать помощь сирийским правительственным войскам в разгроме формирований международной террористической организации ИГИЛ", - сказано в сообщении.

Накануне официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что за трое суток Россия нанесла по террористам "Исламского государства" (ИГИЛ - террористическая организация, запрещенная в РФ) в Сирии 18 авиаударов дальними бомбардировщиками Ту-22М3. А также - девять ударов ракетами "Калибр" с подлодок в Средиземном море.

"За последние трое суток по террористам ИГИЛ на востоке Сирии было нанесено 18 ударов стратегическими бомбардировщиками Ту-22М3 и девять ударов крылатыми ракетами морского базирования "Калибр" с находящихся в Средиземном море подводных лодок "Великий Новгород" и "Колпино", - сказал И.Конашенков.

Он отметил, что после успешного выполнения боевой задачи самолеты Дальней авиации, преодолев расстояние около пяти тыс. км, вернулись на аэродром базирования в России.

"Подводные лодки "Великий Новгород" и "Колпино" продолжают выполнять боевые задачи в составе соединения ВМФ России в Средиземном море", - сообщил И.Конашенков журналистам в пятницу.