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Регион 04.11.2017 20:00

В Тбилиси считают, что у властей Абхазии и Южной Осетии нет права на открытие таможен

Спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам отношений с Россией Зураб Абашидзе заявил, что власти Абхазии и Южной Осетии не смогут открыть никаких таможен, поскольку таможни существуют на границе двух государств - Грузии и РФ.

"Никаких таможен де-факто власти ни Цхинвали и ни Абхазии не смогут создать. Таможни существуют на границе двух государств. У нас (Грузии - ИФ) граница с Россией, а Абхазия и Цхинвальский регион (Южная Осетия) не являются субъектами международного права. Поэтому у этого нет ни правового, ни политического основания", - сказал З.Абашидзе в интервью грузинской ежедневной газете "Резонанси" в субботу.

Так спецпредставитель грузинского премьера прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения о том, что в Абхазии на реке Псоу открывается новая таможня "особого назначения", а цхинвальские власти решили открыть таможенный пункт на грузино-югоосетинской разделительной линии около Ахалгори.

"Любое решение де-факто властей, которое в будущем может еще более осложнить и без того осложненное передвижение местного населения, будет возмутительным фактом", - заявил З. Абашидзе.

При этом он подчеркнул, что "власти Грузии сделают все для того, чтобы со всей остротой поставить этот вопрос на разных уровнях международного сообщества, а также будут использованы все возможности посредством дипломатических каналов".

На вопрос, могут ли решения о создании в Абхазии и Южной Осетии новых таможен быть связаны с задействованием соглашения по имплементации соглашения между Грузией и РФ от 2011 года о мониторинге грузов на грузино-российской границе, З.Абашидзе заявил, что пока воздержится от комментария.

"Подождем развития событий. В связи с этим соглашением в ближайшем будущем картина еще более прояснится", - сказал спецпредставитель премьера Грузии.

Ранее З.Абашидзе заявлял, что вопрос об имплементации соглашения с РФ о таможенном мониторинге обязательно будет поставлен на предстоящей в середине ноября его встрече в Праге с заместителем главы МИД РФ Григорием Карасиным. При этом он выражал надежду, что удастся договориться об окончательной дате оформления совместных контрактов с нейтральной швейцарской компанией по имплементации данного соглашения.

Двустороннее соглашение "Об основных принципах механизма таможенного администрирования и мониторинга торговли между правительством Грузии и правительством Российской Федерации" было подписано 9 ноября 2011 года в Женеве. Позже в рамках соглашения была выбрана швейцарская компания SGS, которая должна будет осуществлять мониторинг за передвижением грузов через границу двух стран и на абхазском и югоосетинском участках границы - на реке Псоу и Рокском тоннеле.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ТАМОЖНИ, РОССИЯ, МОНИТОРИНГ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]