Врио главы Дагестана поручил правительству республики разобраться в ситуации с очередями дальнобойщиков на границе с Азербайджаном

Врио главы Дагестана Владимир Васильев поручил правительству республики решить вопрос с очередями дальнобойщиков, образовавшимися на границе с Азербайджаном, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе администрации главы и правительства республики.
"В последнее время в ряде электронных СМИ распространялась информация о проблемах на таможенном терминале "Виадук" в Магарамкентском районе Дагестана. Дальнобойщики из Дагестана и Азербайджана сообщали о больших очередях на границе и якобы незаконных сборах со стороны сотрудников фитосанитарной и таможенной служб", - сказал собеседник агентства.
По его словам, разобраться с этим вопросом на месте и доложить В.Васильев поручил врио заместителя председателя правительства Дагестана Рамазану Джафарову.
"Васильев дал указание снять напряжение на пункте пропуска, обеспечить стабильную и законную деятельность всех сторон и не допустить длительного простоя грузоперевозчиков, многие из которых транспортируют скоропортящиеся продукты питания", - добавил собеседник агентства.
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