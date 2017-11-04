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Регион 04.11.2017 18:33

Врио главы Дагестана поручил правительству республики разобраться в ситуации с очередями дальнобойщиков на границе с Азербайджаном

Врио главы Дагестана Владимир Васильев поручил правительству республики решить вопрос с очередями дальнобойщиков, образовавшимися на границе с Азербайджаном, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе администрации главы и правительства республики.

"В последнее время в ряде электронных СМИ распространялась информация о проблемах на таможенном терминале "Виадук" в Магарамкентском районе Дагестана. Дальнобойщики из Дагестана и Азербайджана сообщали о больших очередях на границе и якобы незаконных сборах со стороны сотрудников фитосанитарной и таможенной служб", - сказал собеседник агентства.

По его словам, разобраться с этим вопросом на месте и доложить В.Васильев поручил врио заместителя председателя правительства Дагестана Рамазану Джафарову.

"Васильев дал указание снять напряжение на пункте пропуска, обеспечить стабильную и законную деятельность всех сторон и не допустить длительного простоя грузоперевозчиков, многие из которых транспортируют скоропортящиеся продукты питания", - добавил собеседник агентства.

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Тэги: РОССИЯ, ДАГЕСТАН, ГЛАВА, ПОРУЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]