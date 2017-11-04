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СНГ 04.11.2017 18:38

Таджикистан примет участие в заседании по сотрудничеству ОПЕК+ 30 ноября в Вене

Министр энергетики РФ Александр Новак, заместитель премьер-министра Узбекистана Алишер Султанов, министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халид аль-Фалих, министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев на встрече в Ташкенте обсудили ситуацию на нефтяном рынке.

Как говорится в сообщении Минэнерго РФ, стороны затронули вопрос о восстановлении равновесия спроса и предложения в русле Декларации о сотрудничестве, которая была подписана 24 государствами-членами ОПЕК и не входящими в ОПЕК странами, в том числе тремя странами-членами СНГ - Азербайджаном, Казахстаном и Россией, а также Саудовской Аравией.

"Государства-участники выразили удовлетворение снижением коммерческих запасов нефти и заявили о готовности продолжать совместные усилия в этом направлении", - отмечается в пресс-релизе.

Вместе с принимавшим мероприятие Узбекистаном была подчеркнута важность усилий по стабилизации рынка и обеспечению своевременных инвестиций для обеспечения достаточного предложения нефти в будущем, а также отмечены положительные последствия от этих процессов для мировой экономики и международной торговли, подчеркивает российское ведомство.

"30 ноября в Вене состоится следующее заседание по Декларации о сотрудничестве, в котором в качестве наблюдателя примет участие четвертая страна СНГ - Таджикистан", - говорится в сообщении.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]