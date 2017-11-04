По меньшей мере 15 человек погибли, и еще четыре объявлены пропавшими без вести после ударившего по южному и центральному побережью Вьетнама тайфуна "Дамри", сообщает в субботу агентство "Ассошиэйтед пресс".

Некоторые районы в провинции Кханьхоа оказались затоплены. Более 300 жилых домов получили значительные повреждения, у более 25 тыс. построений унесло кровлю. Местные власти эвакуировали более 35 тыс. жителей из мелких населенных пунктов.