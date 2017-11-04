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Дальнее зарубежье 04.11.2017 20:29

Не менее 15 человек стали жертвами обрушившегося на Вьетнам тайфуна "Дамри"

По меньшей мере 15 человек погибли, и еще четыре объявлены пропавшими без вести после ударившего по южному и центральному побережью Вьетнама тайфуна "Дамри", сообщает в субботу агентство "Ассошиэйтед пресс".

Некоторые районы в провинции Кханьхоа оказались затоплены. Более 300 жилых домов получили значительные повреждения, у более 25 тыс. построений унесло кровлю.

Местные власти эвакуировали более 35 тыс. жителей из мелких населенных пунктов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]