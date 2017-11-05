Трамп рассчитывает на встречу с Путиным на полях саммита АТЭС

Президент США Дональд Трамп завил, что надеется на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в рамках саммита АТЭС во Вьетнаме.

Он сообщил журналистам, что "хотел бы получить помощь В.Путина" в урегулировании северокорейского кризиса и добавил, что встреча с президентом России "ожидается".

При этом Д.Трамп сказал, что в ближайшее время примет решение о внесении КНДР в список стран, поддерживающих терроризм.

Д.Трамп, общаясь с журналистами на борту президентского самолета по пути в Японию с визитом, отметил, что на полях азиатско-тихоокеанского саммита у него намечен ряд встреч с зарубежными лидерами.

Накануне в интервью телеканалу "Фокс" американский президент уже говорил о том, что хотел бы обсудить с В.Путиным вопросы КНДР, Сирии и Украины.

Азиатское турне Д.Трампа начинается с визита в Японию. Затем он посетит Южную Корею, Китай, Вьетнам, где примет участие в саммите АТЭС, и Филиппины. Главной темой дискуссий в ходе его поездки будет Северная Корея, сообщают официальные американские источники.