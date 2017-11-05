В Саудовской Аравии за коррупцию задержаны 11 принцев

Решением созданного накануне в Саудовской Аравии Комитета по борьбе с коррупцией в стране задержаны 11 принцев и 38 бывших министров, их заместителей и бизнесменов, сообщило агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП) со ссылкой на собственный источник. Всем задержанным предъявлены обвинения в коррупции, приписках и отмывании денежных средств.
Среди задержанных, которые содержатся в отеле класса пять звезд, один из богатейших людей Ближнего Востока миллиардер принц Аль-Валид бин Талал, занимавший ранее пост министра финансов.
Антикоррпуционный комитет был создан по указу короля Саудовской Аравии Салмана Бен Абдель Азиз Аль Сауда, главой комитета назначен наследный принц Мухаммед бен Салман.
Комитету предоставлено право проведения расследований, арестов, введения запрета на поездки, замораживания банковских активов и осуществления других действий в рамках борьбы с коррупционными схемами и их участниками.
Наблюдатели считают нынешние действия комитета беспрецедентными в современной истории Саудовской Аравии.
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