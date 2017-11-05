Системы ПРО Саудовской Аравии перехватили йеменскую ракету, нацеленную на столичный аэропорт - СМИ

Силы противоракетной обороны Саудовской Аравии смогли перехватить баллистическую ракету, пущенную йеменскими повстанцами-хуситами в направлении международного аэропорта саудовской столицы, сообщил арабские СМИ.

Обломки ракеты, как следует из сообщений, рухнули в пустынной местности к северу от Эр-Рияда, не причинив вреда, не повлияв на воздушное сообщение, проинформировали власти гражданской авиации страны.

СМИ отмечают, что это был первый случай, когда пущенная из Йемена ракета смогла пролететь столь значительное расстояние над территорией Саудовской Аравии.

Представитель вооруженных сил Саудовской Аравии в распространенном заявлении решительно осудил ракетный пуск, отметив, что ракета "неизбирательно" была нацелена на густонаселенный район столицы.

Новостное издание Al-Masirah сообщило, что ракета была произведена в Йемене и стала третьей, пущенной повстанцами в направлении Эр-Рияда в текущем году.