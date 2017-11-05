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Дальнее зарубежье 05.11.2017 12:37

Трамп рассчитывает на совершенствование торговых связей с Китаем

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ходе своего визита в Китай хотел бы добиться улучшения структуры торговых отношений с Китаем.

"У нас, по-моему, очень прочные дружественные отношения. Но следует улучшать торговые связи", - сказал президент на борту самолета журналистам, сопровождающим его в поездке по азиатским странам.

По его словам, в настоявшее время торговля с Китаем - "улица с односторонним движением", и это продолжается достаточно долго.

Накануне отбытия Д.Трампа в азиатское турне источники из его окружения заявляли, что в ходе переговоров в Пекине президент будет добиваться от китайского руководства более жесткого давления на Пхеньян.

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Тэги: США, ТРАМП, КИТАЙ, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]