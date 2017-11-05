Трамп рассчитывает на совершенствование торговых связей с Китаем

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ходе своего визита в Китай хотел бы добиться улучшения структуры торговых отношений с Китаем.

"У нас, по-моему, очень прочные дружественные отношения. Но следует улучшать торговые связи", - сказал президент на борту самолета журналистам, сопровождающим его в поездке по азиатским странам.

По его словам, в настоявшее время торговля с Китаем - "улица с односторонним движением", и это продолжается достаточно долго.

Накануне отбытия Д.Трампа в азиатское турне источники из его окружения заявляли, что в ходе переговоров в Пекине президент будет добиваться от китайского руководства более жесткого давления на Пхеньян.