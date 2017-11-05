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Дальнее зарубежье 05.11.2017 12:05

До ста человек возросло количество погибших в теракте в сирийском Дейр-эз-Зоре - СМИ

Около 100 человек погибли, десятки получили ранения в результате теракта в месте сбора беженцев в районе сирийского города Дейр-эз-Зора, сообщило сирийское государственное телевидение в воскресенье.

Террористы привели в действие взрывное устройство, заложенное в автомобиле, на северо-западной окраине города в ночь на воскресенье. Погибшие и пострадавшие - мирные жители, отмечалось в сообщениях СМИ.

В пятницу сирийское правительство объявило о полном освобождении Дэйр-эз-Зора от боевиков запрещенной в России террористической группировки ИГИЛ.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: СИРИЯ, БЕЖЕНЦЫ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]