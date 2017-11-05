До ста человек возросло количество погибших в теракте в сирийском Дейр-эз-Зоре - СМИ

Около 100 человек погибли, десятки получили ранения в результате теракта в месте сбора беженцев в районе сирийского города Дейр-эз-Зора, сообщило сирийское государственное телевидение в воскресенье.

Террористы привели в действие взрывное устройство, заложенное в автомобиле, на северо-западной окраине города в ночь на воскресенье. Погибшие и пострадавшие - мирные жители, отмечалось в сообщениях СМИ.

В пятницу сирийское правительство объявило о полном освобождении Дэйр-эз-Зора от боевиков запрещенной в России террористической группировки ИГИЛ.