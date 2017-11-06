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Дальнее зарубежье 06.11.2017 10:17

Главы Минобороны стран Балтии и Северной Европы, а также США встретятся в Финляндии

В Финляндии в понедельник начнет работу двухдневная встреча министров обороны стран Балтии и Северной Европы, в первый день главы военных ведомств обсудят вопросы региональной безопасности, сообщили в пресс-службе министерства обороны Финляндии.

Во второй день состоится встреча министров северной группы, в которой, кроме министров стран Северной Европы и Балтии, примут участие также главы военных ведомств Великобритании, Польши, Нидерландов и США.

На ней будут рассмотрены вопросы безопасности в более широком плане, ситуация в регионе Балтийского моря и в Североатлантическом регионе. Стороны обсудят также вопросы усиления оборонного сотрудничества и сдерживания, как со стороны НАТО, так и Европейского союза.

Пройдет и трехсторонняя встреча министров обороны США, Финляндии и Швеции. Кроме того, министр обороны США Джеймс Мэттис встретится с президентом Финляндии Саули Нийнистё.

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Тэги: ФИНЛЯНДИЯ, МИНИСТРЫ, ВСТРЕЧА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]