Главы Минобороны стран Балтии и Северной Европы, а также США встретятся в Финляндии

В Финляндии в понедельник начнет работу двухдневная встреча министров обороны стран Балтии и Северной Европы, в первый день главы военных ведомств обсудят вопросы региональной безопасности, сообщили в пресс-службе министерства обороны Финляндии.

Во второй день состоится встреча министров северной группы, в которой, кроме министров стран Северной Европы и Балтии, примут участие также главы военных ведомств Великобритании, Польши, Нидерландов и США.

На ней будут рассмотрены вопросы безопасности в более широком плане, ситуация в регионе Балтийского моря и в Североатлантическом регионе. Стороны обсудят также вопросы усиления оборонного сотрудничества и сдерживания, как со стороны НАТО, так и Европейского союза.

Пройдет и трехсторонняя встреча министров обороны США, Финляндии и Швеции. Кроме того, министр обороны США Джеймс Мэттис встретится с президентом Финляндии Саули Нийнистё.