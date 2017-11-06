Трамп готов встретиться с лидером КНДР - СМИ

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов встретиться и провести переговоры с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.
"Я бы сел и поговорил с кем угодно. Я не думаю, что это является проявлением силы или слабости. Думаю, что переговоры со всеми людьми - это неплохая вещь", - сказал он в интервью американскому телешоу Full Measure, которое вышло в эфир во время пребывания американского президента в Японии в рамках азиатского турне.
Д.Трамп отметил, отвечая на вопрос о возможности встречи с "диктатором" Ким Чен Ыном: "Я, безусловно, открыт для этого, но мы посмотрим, как все будет развиваться, пока, думаю, говорить об этом нам пока слишком рано".
Наблюдатели обратили внимание, что накануне представитель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США адмирал Майкл Дамонт сказал, что единственным путем определения и гарантированного уничтожения всех ядерных объектов Северной Кореи является проведение наземной операции.
Это стало ответом на заявление ряда американских конгрессменов, которые подчеркнули, что военные действия США и их союзников против Северной Кореи могут обернуться миллионными жертвами.
В совместном заявлении, подписанном 15 демократами и одним республиканцем, конгрессмены, являющиеся ветеранами боевых действий, отметили, что наземная операция против КНДР "может привести к сотням тысяч и даже миллионам смертей в первые несколько дней после ее начала".
Северная Корея перед азиатским турне Д.Трампа исключила возможность переговоров с США по ее денкулеаризации и пригрозила увеличением ядерного арсенала.
"США должны выбросить дикую мысль о том, КНДР может ответить на их гангстерские требования, и им лучше перестать мечтать о переговорах по денуклеаризации с КНДР", - говорится в заявлении, распространенном по каналам Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).
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