Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7003 EUR   1.9739 RUR   0.0288 GBR   2.223 TRY   0.4385

Цена на нефть

    $/bbl WTI   54.54 Brent   60.62

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 13° 16° Завтра 13° 17° 8 Ноя 12° 16° 9 Ноя 11° 14°

Дальнее зарубежье 06.11.2017 10:01

Трамп готов встретиться с лидером КНДР - СМИ

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов встретиться и провести переговоры с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

"Я бы сел и поговорил с кем угодно. Я не думаю, что это является проявлением силы или слабости. Думаю, что переговоры со всеми людьми - это неплохая вещь", - сказал он в интервью американскому телешоу Full Measure, которое вышло в эфир во время пребывания американского президента в Японии в рамках азиатского турне.

Д.Трамп отметил, отвечая на вопрос о возможности встречи с "диктатором" Ким Чен Ыном: "Я, безусловно, открыт для этого, но мы посмотрим, как все будет развиваться, пока, думаю, говорить об этом нам пока слишком рано".

Наблюдатели обратили внимание, что накануне представитель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США адмирал Майкл Дамонт сказал, что единственным путем определения и гарантированного уничтожения всех ядерных объектов Северной Кореи является проведение наземной операции.

Это стало ответом на заявление ряда американских конгрессменов, которые подчеркнули, что военные действия США и их союзников против Северной Кореи могут обернуться миллионными жертвами.

В совместном заявлении, подписанном 15 демократами и одним республиканцем, конгрессмены, являющиеся ветеранами боевых действий, отметили, что наземная операция против КНДР "может привести к сотням тысяч и даже миллионам смертей в первые несколько дней после ее начала".

Северная Корея перед азиатским турне Д.Трампа исключила возможность переговоров с США по ее денкулеаризации и пригрозила увеличением ядерного арсенала.

"США должны выбросить дикую мысль о том, КНДР может ответить на их гангстерские требования, и им лучше перестать мечтать о переговорах по денуклеаризации с КНДР", - говорится в заявлении, распространенном по каналам Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ПРЕЗИДЕНТ, КНДР, ВСТРЕЧА


Похожие новости


Трамп не видит после стрельбы в Техасе необходимости ограничения продажи оружия в США Трамп заявил о завершении "эры стратегического терпения" в отношении КНДР Трамп назвал "дьявольским поступком" стрельбу в техасской церкви Трамп пообещал заставить игиловцев заплатить "высокую цену" за теракты Трамп выдвинул Джерома Пауэлла на пост главы Федрезерва Рухани отказался от встречи с Трампом в ООН в сентябре, заявляют в Тегеране

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]