SOCAR привлекла консультанта для анализа разработки 20 месторождений в Азербайджане

Американская консалтинговая компания "DeGolyer and MacNaughton" подготовит рекомендации по эффективной разработке месторождений в Азербайджане по заказу компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР), отмечается в сообщении Госнефтекомпании.

«SOCAR и DeGolyer and MacNaughton в пятницу подписали «Соглашение об анализе эффективности процесса разработки месторождений и повышения добычи с месторождений SOCAR и о технической поддержке. Согласно договору, американская компания привлекается для оказания услуг по эффективному управлению нефтегазовых объектов на существующих месторождениях SOCAR, эксплуатируемых в течение длительного периода», - отмечается в информации.

По данным Госнефтекомпании, в рамках соглашения DeGolyer and MacNaughton проанализирует планы разработки 20 месторождений, а также подготовит рекомендации по повышению уровня нефтедобычи и коэффициента нефтеотдачи, сокращению расходов на добычу нефти и рекомендации для определения стратегических целей, а также примет участие в их реализации.

«Аналогичные работы DeGolyer and MacNaughton осуществила в России и Казахстане и добилась хороших результатов», - отмечается в информации.

Компания DeGolyer and MacNaughton, основанная в 1936 году, предлагает консультационные услуги в нефтегазовой сфере, оценку запасов, изучение и моделирование месторождений и много других услуг для нефтегазовых компаний всего мира.

Н.Аббасова