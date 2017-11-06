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Дальнее зарубежье 06.11.2017 10:48

Трамп заявил о завершении "эры стратегического терпения" в отношении КНДР

Президент США Дональд Трамп назвал в понедельник в Японии ядерную программу КНДР угрозой для всего мира и заявил, что не намерен проявлять "стратегическое терпение" в отношении Пхеньяна.

На совместной пресс-конференции с премьером Японии Синдзо Абэ он заверил, что "эра стратегического терпения кончилась".

Кроме того, Д.Трамп заявил журналистам, что ядерное оружие КНДР "является угрозой для цивилизованного мира и для международной стабильности".

"Некоторые критикуют мою риторику, называя ее слишком резкой. Но вы посмотрите, что произошло за последние 25 лет (в КНДР - ИФ) в условиях "мягкой" риторики", - добавил он.

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Тэги: США, ПРЕЗИДЕНТ, КНДР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]