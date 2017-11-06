Президент США Дональд Трамп назвал в понедельник в Японии ядерную программу КНДР угрозой для всего мира и заявил, что не намерен проявлять "стратегическое терпение" в отношении Пхеньяна.

На совместной пресс-конференции с премьером Японии Синдзо Абэ он заверил, что "эра стратегического терпения кончилась".

Кроме того, Д.Трамп заявил журналистам, что ядерное оружие КНДР "является угрозой для цивилизованного мира и для международной стабильности".

"Некоторые критикуют мою риторику, называя ее слишком резкой. Но вы посмотрите, что произошло за последние 25 лет (в КНДР - ИФ) в условиях "мягкой" риторики", - добавил он.