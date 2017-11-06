Население Узбекистана с начала года выросло на 1,2% - Госкомстат

Численность постоянного населения Узбекистана на 1 октября составила 32 млн 511,9 тыс. человек, увеличившись с начала года на 391,4 тысячи человек или на 1,2%, сообщает в понедельник Госкомстат республики.

По данным ведомства, 50,6% от общей численности населения (16,452 млн) проживают в городах, 49,4% (16,60 млн) - в сельской местности.

Количество родившихся в январе-сентябре составило 523,6 тыс. (в январе-сентябре 2016 года - 532,4 тыс. или на 8,8 тыс. больше).

Число умерших за этот период составило 116,9 тыс. человек (в соответствующем периоде 2016 года - 108,9 тыс. или на 8 тыс. меньше).

За истекший период органами ЗАГС было зарегистрировано 192,7 тыс. браков и 23,6 тыс. разводов.

Число прибывших в страну за девять месяцев составило 120,8 тыс. человек, число выбывших - 136,1 тыс. Соответственно, сальдо миграции составило минус 15,3 тыс. человек против минус 20,7 тыс. за соответствующий период 2016 года.