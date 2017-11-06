Азербайджан рассчитывает к 2022г довести объем производства фармпродукции до 81 млн манатов

Правительство Азербайджана прогнозирует с 2019 года резкий рост объемов производства лекарственных препаратов.
Согласно прогнозам правительства, которыми располагает агентство "Интерфакс-Азербайджан", в 2017 году производство фармацевтической продукции ожидается на уровне 475,6 тыс. манатов. По сравнению с 2016 годом производство увеличится на 197,5 тыс. манатов.
В 2018 году производство фармацевтической продукции увеличится на 95,2 тыс. манатов – до 570,8 тыс. манатов.
В 2019 году правительство прогнозирует резкий рост производства фармацевтической продукции. В 2019 году ожидается производство в объеме 48,7 млн. манатов, что почти в 101 раз больше чем в 2017 году. В 2020-2021гг производство лекарств в Азербайджане планируется в объемах 80,8 млн. манатов и 80,9 млн. манатов соответственно.
Отметим, что такое резкое увеличение лекарственных препаратов в 2019-2021 годах объясняется тем, что в Азербайджане планируется ввести в эксплуатацию три фармацевтических предприятия.
В ноябре 2016 года на территории Пираллахинского промышленного парка в Баку был заложен фундамент азербайджано-российского предприятия "Hayat pharm". Годовая производственная мощность завода составит 22,5 млн упаковок или 500 млн штук таблеток и капсул. В целом, на начальном этапе на заводе будет производиться 89 наименований лекарственных препаратов. Участниками проекта являются АИК, компании «Vita-A» (Азербайджан) и «R-Farm» (Россия). Инвестиционная стоимость фармацевтического завода составляет $74 млн.
В январе 2017 года на территории пропмпарка был заложен фундамент азербайджано-иранского совместного фармацевтического завода "Caspian pharmed". В проекте 49% приходится на долю компании TPICO (Иран), 26% - Azersun Holding (Азербайджан), 25% - Азербайджанской инвестиционной компании (АИК).
На первом этапе планируется производство таблеток и капсул, на втором - ампул и флаконов, на третьем - антибиотиков.
Годовая производственная мощность завод на первом этапе составит более 200 млн таблеток и капсул, втором - 54 действенных веществ, третьем - 84 лекарственных препаратов. На первом этапе также планируется производство кардиоваскулярных, болеутоляющих, антибиотиков, антигистаминных, антипсихотичных, антивирусных и антиинфекционных препаратов, а также витаминов и пищевых добавок.
Кроме того, в ноябре текущего года ОАО "Азербайджанская инвестиционная компания" (АИК) и ЧАО "Индар" (Украина) подписали меморандум о взаимопонимании по строительству завода по производству инфузионных и инъекционных растворов в Азербайджане. Завод будет построен на территории Пираллахинского промышленного парка, инвестиции в строительство завода оцениваются в $17 млн.
Б.Рустамбеков
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