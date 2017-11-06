Абэ объявил о новых санкциях против КНДР

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил в понедельник о намерении ввести дополнительные санкции против Северной Кореи.

"Завтра мы примем решение о замораживании активов 35 организаций и физических лиц", - сказал он на совместной пресс-конференции с находящимся с визитом в Японии президентом США Дональдом Трампом.

С.Абэ пояснил, что новые санкции станут реакцией Токио, в частности, на продолжение работы КНДР над ядерным оружием и баллистическими ракетами.