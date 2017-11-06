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Дальнее зарубежье 06.11.2017 11:19

Абэ объявил о новых санкциях против КНДР

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил в понедельник о намерении ввести дополнительные санкции против Северной Кореи.

"Завтра мы примем решение о замораживании активов 35 организаций и физических лиц", - сказал он на совместной пресс-конференции с находящимся с визитом в Японии президентом США Дональдом Трампом.

С.Абэ пояснил, что новые санкции станут реакцией Токио, в частности, на продолжение работы КНДР над ядерным оружием и баллистическими ракетами.

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Тэги: ЯПОНИЯ, КНДР, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]