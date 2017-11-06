Азербайджан получит в 2018г более 66 млн манатов по кредиту, выданному Сербии

Азербайджан в 2018 году по кредиту, выданному Сербии получит 66 млн 265 тыс. манатов, Грузии – 2 млн 264 тыс. манатов, отмечает Счетная палата.

"В 2018 году в госбюджете Азербайджана поступления по кредитам, выданным Сербии и Грузии, прогнозируются в размере 68 млн 529 тыс. манатов, что на 17 млн 714 тыс. манатов или 34,9% больше, чем предусмотрено в 2017 году. При этом поступления от Сербии прогнозируются в размере 66 млн 265 тыс. манатов, от Грузии – 2 млн 264 тыс. манатов", - отмечается в заключении Счетпалаты по проекту госбюджета на 2018 год.

Рост поступлений связан с увеличением платежей по кредиту со стороны Сербии.

Как сообщалось ранее, 2 февраля 2012 года Азербайджан и Сербия подписали соглашение, согласно которому азербайджанская сторона выделила кредит в размере 300 млн евро на строительство участка автодороги Лиг-Прелина магистрали «11-ый Коридор» между Сербией и Македонией.

А.Азизов