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Финансы 06.11.2017 11:55

ЦБ Азербайджана на очередном депозитном аукционе привлек 100 млн манатов, предложение превысило 630 млн манатов

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) привлек 100 млн манатов в понедельник на очередном депозитном аукционе для банков, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

"Центробанк 6 ноября провел очередной депозитный аукцион. ЦБА привлек 100 млн манатов, хотя в ходе аукциона предложение составило 630,8 млн манатов. Средневзвешенная ставка составила 10,01%", - отметили в банке.

Средства привлечены сроком на 14 дней.

Как сообщалось, ЦБА в июне 2016 года начал проведение депозитных аукционов.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЦБ, АУКЦИОН, ДЕПОЗИТНЫЙ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]