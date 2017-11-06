Защита Бориса Грица, напавшего на журналистку радиостанции "Эхо Москвы" Татьяну Фельгенгауэр, не стала обжаловать его арест.

"Ни от Грица, ни от его адвоката в установленный срок апелляционной жалобы не поступило", - сообщил "Интерфаксу" в понедельник пресс-секретарь Пресненского суда Алексей Черников.

Пресненский суд Москвы до 23 декабря отправил под арест 48-летнего Бориса Грица, обвиняемого по статье ст. 30, ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Днем 23 октября на Фельгенгауэр было совершено нападение в редакции радиостанции. Мужчина прорвался в редакцию, ослепив охранника из газового баллончика, и нанес журналистке удар ножом в шею. Он был задержан и передан правоохранительным органам.

В ходе допроса, Гриц, который имеет гражданство РФ и Израиля, не смог рационально объяснить причину своего поступка, дав невразумительные показания. В ближайшее время следствие назначит ему психиатрическую экспертизу для проверки на вменяемость.

Т.Фельгенгауэр была госпитализирована в НИИ им. Склифосовского. Ей была проведена операция. В настоящее время она уже выписана из больницы.