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СНГ 06.11.2017 12:06

Напавший на журналистку "Эха Москвы" не стал обжаловать свой арест

Защита Бориса Грица, напавшего на журналистку радиостанции "Эхо Москвы" Татьяну Фельгенгауэр, не стала обжаловать его арест.

"Ни от Грица, ни от его адвоката в установленный срок апелляционной жалобы не поступило", - сообщил "Интерфаксу" в понедельник пресс-секретарь Пресненского суда Алексей Черников.

Пресненский суд Москвы до 23 декабря отправил под арест 48-летнего Бориса Грица, обвиняемого по статье ст. 30, ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Днем 23 октября на Фельгенгауэр было совершено нападение в редакции радиостанции. Мужчина прорвался в редакцию, ослепив охранника из газового баллончика, и нанес журналистке удар ножом в шею. Он был задержан и передан правоохранительным органам.

В ходе допроса, Гриц, который имеет гражданство РФ и Израиля, не смог рационально объяснить причину своего поступка, дав невразумительные показания. В ближайшее время следствие назначит ему психиатрическую экспертизу для проверки на вменяемость.

Т.Фельгенгауэр была госпитализирована в НИИ им. Склифосовского. Ей была проведена операция. В настоящее время она уже выписана из больницы.

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Тэги: РОССИЯ, ЖУРНАЛИСТКА, ОБВИНЯЕМЫЙ, АРЕСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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