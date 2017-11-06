Число погибших при пожарах в Азербайджане за 9 месяцев 2017 года увеличилось на 34% - МЧС

В Азербайджане в январе-сентябре месяцев 2017 года в результате пожаров погибли 39 человек, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

"Это на 34% больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года", - отметили в МЧС.

По данным МЧС, при пожарах в многоквартирных жилых зданиях погибли 34 человека (119 пострадали).

Число пострадавших от пожаров за 9 месяцев составило 165 человек (рост на 38% по сравнению с январем-октябрем 2016г).

За отчетный период на места возгораний совершено 11,433 тыс. оперативных выездов сотрудников пожарной службы МЧС. При этом 1,873 тыс. выездов совершены с целью тушения пожаров в многоквартирных жилых зданиях и частных домах, 7,337 тыс. – с целью тушения огня на открытых территориях, 8 – в лесах и лесополосе, 261 – для тушения транспортных средств, 1,954 тыс. – в иных местах.

Ф.Исазаде