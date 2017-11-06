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Происшествия 06.11.2017 12:12

Число погибших при пожарах в Азербайджане за 9 месяцев 2017 года увеличилось на 34% - МЧС

В Азербайджане в январе-сентябре месяцев 2017 года в результате пожаров погибли 39 человек, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

"Это на 34% больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года", - отметили в МЧС.

По данным МЧС, при пожарах в многоквартирных жилых зданиях погибли 34 человека (119 пострадали).

Число пострадавших от пожаров за 9 месяцев составило 165 человек (рост на 38% по сравнению с январем-октябрем 2016г).

За отчетный период на места возгораний совершено 11,433 тыс. оперативных выездов сотрудников пожарной службы МЧС. При этом 1,873 тыс. выездов совершены с целью тушения пожаров в многоквартирных жилых зданиях и частных домах, 7,337 тыс. – с целью тушения огня на открытых территориях, 8 – в лесах и лесополосе, 261 – для тушения транспортных средств, 1,954 тыс. – в иных местах.

Ф.Исазаде

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Тэги: ПОЖАРЫ, ЖЕРТВЫ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]