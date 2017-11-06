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Финансы 06.11.2017 12:34

Азербайджан в I полугодии направил более $400 млн на обслуживание внешнего долга

Азербайджан в I-ом полугодии 2017 года направил $409,3 млн на обслуживание внешнего долга, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Счетной палате.

"В январе-июне текущего года прямой и гарантированный внешний долг Азербайджана увеличился на 3,8% - $7 млрд 172,6 млн", - отмечается в материалах Счетпалаты по проекту госбюджета на 2018 год.

По данным палаты в I-ом полугодии текущего года Азербайджан направил $409,3 млн на обслуживание внешнего долга, в том числе $323,2 млн составили выплаты по основному долгу, $86,1 млн – выплаты по процентам.

В целом, в структуре внешнего долга $4 млрд 116,7 млн или 57,4% приходится на средства, привлеченные сроком до 10 лет.

При этом 74,8% внешнего долга на 1 июля привлечено в долларах США.

А.Азизов

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Тэги: ВНЕШДОЛГ, ОБСЛУЖИВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]