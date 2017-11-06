Азербайджан в I полугодии направил более $400 млн на обслуживание внешнего долга

Азербайджан в I-ом полугодии 2017 года направил $409,3 млн на обслуживание внешнего долга, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Счетной палате.
"В январе-июне текущего года прямой и гарантированный внешний долг Азербайджана увеличился на 3,8% - $7 млрд 172,6 млн", - отмечается в материалах Счетпалаты по проекту госбюджета на 2018 год.
По данным палаты в I-ом полугодии текущего года Азербайджан направил $409,3 млн на обслуживание внешнего долга, в том числе $323,2 млн составили выплаты по основному долгу, $86,1 млн – выплаты по процентам.
В целом, в структуре внешнего долга $4 млрд 116,7 млн или 57,4% приходится на средства, привлеченные сроком до 10 лет.
При этом 74,8% внешнего долга на 1 июля привлечено в долларах США.
А.Азизов
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