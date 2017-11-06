Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7003 EUR   1.9739 RUR   0.0288 GBR   2.223 TRY   0.4385

Цена на нефть

    $/bbl WTI   54.54 Brent   60.62

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 13° 16° Завтра 13° 17° 8 Ноя 12° 16° 9 Ноя 11° 14°

Дальнее зарубежье 06.11.2017 13:03

Представитель Дамаска передал участникам форума левых сил в РФ приветствие Асада

Заместитель генерального секретаря правящей сирийской партии БААС Хиляль аль-Хиляль передал участникам международного форума левых сил в Москве приветствие президента Сирии Башара Асада.

"Разрешите мне передать приветствие и выразить признательность от лидера нашей партии товарища Башара Асада, президента Сирийской Арабской республики", - сказал Х.Аль-Хиляль в понедельник, выступая на форуме, посвященном 100-летию Октябрьской революции.

По его словам, Б.Асад - "человек, который остался вместе со своим народом во главе армии перед лицом самой грозной агрессии и терроризма в современной истории".

"От имени руководства БААС, его соратников, сирийского народа в целом я хотел бы выразить благодарность за приглашение нашим товарищам из КПРФ и поблагодарить весь российский дружественный народ", - добавил сирийский политик.

Он отметил, что приглашение участвовать в форуме - "знак тесных традиционных связей между нашими партиями и дружественными народами".

"Эти связи легко преодолевают географические препятствия, препятствия со стороны мирового империализма и его альянсов, они формируют стратегическое партнерство в общей борьбе за лучший мир", - добавил Х.Аль-Хиляль.

Он также почтил память "тех, кто пал в борьбе против терроризма, это сирийцы, граждане России и их союзники". "Эти жертвы - лучший пример тех, кто жертвует всем ради человечества", - сказал сирийский политик.

В период с 1 по 8 ноября текущего года в Санкт-Петербурге и Москве проходит ряд мероприятий, посвященных празднованию 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции.

В мероприятиях принимают участие председатель ЦК КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Госдуме Геннадий Зюганов, представители 120 партий более чем из 80 стран, 20 международных демократических организаций, а также ряда других левых партий и движений.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ЛЕВЫЕ, АСАД, ПРИВЕТСТВИЕ


Похожие новости


Права людей должны уважаться властями реально, а не на словах, считает глава левых в ПАСЕ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]