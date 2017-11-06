Представитель Дамаска передал участникам форума левых сил в РФ приветствие Асада

Заместитель генерального секретаря правящей сирийской партии БААС Хиляль аль-Хиляль передал участникам международного форума левых сил в Москве приветствие президента Сирии Башара Асада.

"Разрешите мне передать приветствие и выразить признательность от лидера нашей партии товарища Башара Асада, президента Сирийской Арабской республики", - сказал Х.Аль-Хиляль в понедельник, выступая на форуме, посвященном 100-летию Октябрьской революции.

По его словам, Б.Асад - "человек, который остался вместе со своим народом во главе армии перед лицом самой грозной агрессии и терроризма в современной истории".

"От имени руководства БААС, его соратников, сирийского народа в целом я хотел бы выразить благодарность за приглашение нашим товарищам из КПРФ и поблагодарить весь российский дружественный народ", - добавил сирийский политик.

Он отметил, что приглашение участвовать в форуме - "знак тесных традиционных связей между нашими партиями и дружественными народами".

"Эти связи легко преодолевают географические препятствия, препятствия со стороны мирового империализма и его альянсов, они формируют стратегическое партнерство в общей борьбе за лучший мир", - добавил Х.Аль-Хиляль.

Он также почтил память "тех, кто пал в борьбе против терроризма, это сирийцы, граждане России и их союзники". "Эти жертвы - лучший пример тех, кто жертвует всем ради человечества", - сказал сирийский политик.

В период с 1 по 8 ноября текущего года в Санкт-Петербурге и Москве проходит ряд мероприятий, посвященных празднованию 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции.

В мероприятиях принимают участие председатель ЦК КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Госдуме Геннадий Зюганов, представители 120 партий более чем из 80 стран, 20 международных демократических организаций, а также ряда других левых партий и движений.