Сеул ввел санкции против 18 представителей северокорейских банков

Власти Южной Кореи объявили в понедельник о решении ввести санкции против 18 высокопоставленных представителей северокорейских банков, сообщает агентство "Ренхап".

Речь идет о банках, представленных за пределами КНДР - в таких странах как Китай, Россия, Ливия, отмечает агентство.

"Эти люди работали за рубежом, где представляли банки КНДР. Они были задействованы в получении денег, необходимых для разработки оружия массового уничтожения", - приводит агентство слова представителя МИД Южной Кореи.

Ограничительные меры вводятся в связи с продолжением работы в КНДР над программой по разработке ядерного оружия и баллистических ракет.