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Дальнее зарубежье 06.11.2017 13:14

Сеул ввел санкции против 18 представителей северокорейских банков

Власти Южной Кореи объявили в понедельник о решении ввести санкции против 18 высокопоставленных представителей северокорейских банков, сообщает агентство "Ренхап".

Речь идет о банках, представленных за пределами КНДР - в таких странах как Китай, Россия, Ливия, отмечает агентство.

"Эти люди работали за рубежом, где представляли банки КНДР. Они были задействованы в получении денег, необходимых для разработки оружия массового уничтожения", - приводит агентство слова представителя МИД Южной Кореи.

Ограничительные меры вводятся в связи с продолжением работы в КНДР над программой по разработке ядерного оружия и баллистических ракет.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, КНДР, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]